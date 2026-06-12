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TRAGÉDIA NA DIAĽNICI: Zrážku dvoch vozidiel neprežilo osem ľudí

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Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Nákladné auto, ktoré po zrážke so stavebným strojom začalo horieť, malo moldavskú evidenčnú značku, rovnako ako mikrobus, v ktorom prišlo o život sedem ľudí.

Autor TASR
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Budapešť 12. júna (TASR) - Dve vozidlá s moldavskými evidenčnými číslami v piatok nadránom havarovali na maďarskej diaľnici M1 neďaleko Győru. Podľa servera 24.hu pri nehodách prišlo o život osem cudzincov, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Hovorkyňa policajného riaditeľstva Rábsko-mošonsko-šopronskej stolice Tünde Mogyorósiová pre server uviedla, že nákladné auto, ktoré po zrážke so stavebným strojom začalo horieť, malo moldavskú evidenčnú značku, rovnako ako mikrobus, v ktorom prišlo o život sedem ľudí.

V piatok ráno okolo 4.30 h sa na 114. kilometri diaľnice M1 neďaleko Győru zrazilo nákladné auto so stavebným strojom. Vozidlo začalo horieť a vodič na mieste zomrel.

Zhruba o 40 minút neskôr moldavský mikrobus narazil do kamióna, ktorý zastavil v dôsledku dopravnej zápchy spôsobenej predchádzajúcou nehodou. V tomto vozidle bolo deväť ľudí. Sedem mužov na mieste zomrelo a dvaja boli zranení.


(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
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