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TRAGÉDIA NA PHUKETE: Požiar si vyžiadal 11 obetí a 16 zranených

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Požiar vypukol v budove, v ktorej sídli požičovňa vozidiel, a následne sa rozšíril do niekoľkých susedných budov.

Autor TASR
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Bangkok 16. novembra (TASR) - V pondelok skoro ráno vypukol požiar v radovej zástavbe obchodov a obytných domov na thajskom rekreačnom ostrove Phuket. Zahynulo pri tom 11 ľudí a ďalších 16 utrpelo zranenia, uviedla polícia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Požiar vypukol v budove, v ktorej sídli požičovňa vozidiel, a následne sa rozšíril do niekoľkých susedných budov. Došlo k tomu približne o 3.17 h (21.17 h SEČ) a hasičom trvalo asi dve hodiny, kým plamene dostali pod kontrolu, uviedli thajské úrady.

Pätnásť zranených osôb pochádzalo z Thajska a jedna ďalšia z Mjanmarska. Podľa polície neboli medzi obeťami turisti. Príčina požiaru sa vyšetruje.

Budova sa nachádza v mestskej časti neďaleko obľúbenej pláže Patong na západnom pobreží ostrova Phuket. K incidentu došlo štyri mesiace po tom, čo pri požiari v bare v Bangkoku zahynulo najmenej 27 ľudí.
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