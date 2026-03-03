Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGÉDIA NA PLÁŽI: Po zrútení lávky v Španielsku sú štyria mŕtvi

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Dvaja ľudia sú nezvestní.

Autor TASR
Madrid 3. marca (TASR) — Najmenej štyria ľudia v utorok prišli o život a dvaja sú nezvestní po zrútení sa drevenej lávky spájajúcej dva útesy na pláži El Bocal pri severošpanielskom meste Santander. TASR o tom informuje na základe správ španielskeho telerozhlasu RTVE a agentúry EFE.

V čase nešťastia, ktoré sa stalo okolo 16.30 h, sa na lávke nachádzalo celkovo sedem mladých ľudí, povedala novinárom na mieste starostka Santanderu Gema Igualová. Jednu osobu sa podarilo zachrániť a previezli ju s podchladením do nemocnice.

Do oblasti bol vyslaný početný tím záchranárov. Zmobilizovaní boli aj miestni hasiči, námorná záchranná služba a miestna polícia. Do operácie sa zapojilo tiež záchranné plavidlo námorníctva.

Na miesto nešťastia prišla aj María José Sáenzová de Buruagaová, šéfka regiónu Kantábria.

Príčina zrútenia drevenej lávky nebola bezprostredne známa.
