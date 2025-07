TRAGÉDIA NA SIBÍRI: Rusi našli čierne skrinky z havarovaného lietadla

Moskva 25. júla (TASR) - Ruskí vyšetrovatelia v piatok oznámili, že už našli obe čierne skrinky dopravného lietadla, ktoré vo štvrtok havarovalo v Amurskej oblasti na ruskom Ďalekom východe. Pri havárii zahynulo 48 ľudí. Údaje z čiernych skriniek, a síce hlasového záznamníka z pilotnej kabíny a zapisovača letových údajov, teraz zanalyzujú experti, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Letové zapisovače (obe čierne skrinky) boli nájdené na mieste havárie a v blízkej budúcnosti budú doručené do Moskvy na dešifrovanie,“ oznámilo ruské ministerstvo dopravy.



Lietadlo typu Antonov-24 prevádzkované spoločnosťou Angara Airlines zmizlo vo štvrtok okolo 13.00 h miestneho času (6.00 h SELČ) z radarov krátko po začiatku svojho druhého pokusu o pristátie na letisku v sibírskom meste Tynda.



Horiaci trup lietadla neskôr spozoroval záchranársky vrtuľník, a to v zalesnenom hornatom teréne asi 15 kilometrov južne od letiska v meste Tynda. Záchranárom sa na miesto pre jeho ťažkú dostupnosť podarilo dostať až po niekoľkých hodinách.



Prokuratúra sa dosiaľ nevyjadrila k možným príčinám havárie. Jeden zo záchranárov však podľa ruskej tlačovej agentúry TASS uviedol, že dvojvrtuľové takmer 50-ročné lietadlo sa pokúšalo pristáť počas zníženej viditeľnosti. Vyšetrovatelia teraz zisťujú, či haváriu spôsobila technická porucha stroja alebo ľudská chyba.



Ruské úrady tiež preverujú, či prevádzkovateľ stroja dodržal všetky bezpečnostné predpisy. Samotná spoločnosť Angara Airlines so sídlom v sibírskom Irkutsku uviedla, že robí „všetko, čo je v jej silách, aby okolnosti nehody vyšetrila“.



Lietadlo podľa jej vyhlásenia viedol skúsený pilot s približne 11.000 nalietanými hodinami, ktorý rozhodol, že let sa uskutoční napriek nepriaznivému počasiu.



Na palube stroja sa nachádzalo 48 osôb – 42 cestujúcich a šesť členov posádky. Ruské ministerstvo dopravy medzičasom informovalo, že všetky rodiny obetí dostanú odškodnenie vo výške päť miliónov rubľov (takmer 54.000 eur).



Prvotné správy ruských médií informovali o 49 mŕtvych. Posledná pasažierka však podľa správ viacerých ruských médií tesne pred odletom z lietadla vystúpila, lebo ju jej dcéra požiadala, aby jej postrážila novorodenca, kým ona s ďalším potomkom išla do nemocnice.