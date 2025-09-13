< sekcia Zahraničie
TRAGÉDIA NA SPRIEVODE: Nákladné auto vrazilo do ľudí, hlásia 8 obetí
Päť ľudí zomrelo na mieste, ďalší traja podľahli zraneniam v nemocnici.
Autor TASR
Naí Dillí 13. septembra (TASR) - Najmenej osem ľudí zahynulo a 25 ďalších utrpelo zranenia po tom, ako v piatok v juhozápadnej časti Indie stratil vodič nákladného auta kontrolu nad vozidlom a narazil do davu veriacich počas náboženského sprievodu. Informovali o tom miestna polícia aj médiá, píše TASR podľa správ agentúry DPA a denníka India Today.
K tragédii došlo v okrese Hassan v štáte Karnátaka, počas posledného dňa festivalu venovaného hinduistickému bohu Ganéšovi.
Päť ľudí zomrelo na mieste, ďalší traja podľahli zraneniam v nemocnici. Presná príčina nehody nebola spočiatku jasná. Polícia uviedla, že išlo o nehodu.
Predseda vlády štátu Karnataka napísal na platforme X, že je „hlboko zasiahnutý“ správou o nehode a oznámil, že rodinám obetí bude poskytnuté finančná pomoc. „V mene vlády bude rodinám obetí poskytnutá kompenzácia vo výške 500.000 rupií (približne 4800 eur). Vláda tiež uhradí náklady na liečbu zranených. Je to nesmierne bolestivý moment. Spojme sa všetci s rodinami postihnutými touto tragédiou,“ uviedol.
