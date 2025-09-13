Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 13. september 2025Meniny má Ctibor
< sekcia Zahraničie

TRAGÉDIA NA SPRIEVODE: Nákladné auto vrazilo do ľudí, hlásia 8 obetí

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Päť ľudí zomrelo na mieste, ďalší traja podľahli zraneniam v nemocnici.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Naí Dillí 13. septembra (TASR) - Najmenej osem ľudí zahynulo a 25 ďalších utrpelo zranenia po tom, ako v piatok v juhozápadnej časti Indie stratil vodič nákladného auta kontrolu nad vozidlom a narazil do davu veriacich počas náboženského sprievodu. Informovali o tom miestna polícia aj médiá, píše TASR podľa správ agentúry DPA a denníka India Today.

K tragédii došlo v okrese Hassan v štáte Karnátaka, počas posledného dňa festivalu venovaného hinduistickému bohu Ganéšovi.

Päť ľudí zomrelo na mieste, ďalší traja podľahli zraneniam v nemocnici. Presná príčina nehody nebola spočiatku jasná. Polícia uviedla, že išlo o nehodu.

Predseda vlády štátu Karnataka napísal na platforme X, že je „hlboko zasiahnutý“ správou o nehode a oznámil, že rodinám obetí bude poskytnuté finančná pomoc. „V mene vlády bude rodinám obetí poskytnutá kompenzácia vo výške 500.000 rupií (približne 4800 eur). Vláda tiež uhradí náklady na liečbu zranených. Je to nesmierne bolestivý moment. Spojme sa všetci s rodinami postihnutými touto tragédiou,“ uviedol.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek

MAJERSKÝ: Hrádza proti progresivizmu sa premiérovi Ficovi rúca

Pellegrini: Slovensko stojí pevne na strane Poľska