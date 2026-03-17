< sekcia Zahraničie
TRAGÉDIA NA STAVBE: Zrútila sa časť lešenia
K nešťastiu došlo na ulici Porzellangasse v deviatom viedenskom obvode Alsergrund pri betonárskych prácach vykonávaných v rámci prestavby podkrovia.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Viedeň 17. marca (TASR) — Štyria ľudia prišli v utorok o život v rakúskej metropole Viedeň, kde sa počas stavebných prác zrútila časť lešenia. Jedna osoba utrpela ťažké zranenia, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru APA.
K nešťastiu došlo na ulici Porzellangasse v deviatom viedenskom obvode Alsergrund pri betonárskych prácach vykonávaných v rámci prestavby podkrovia. Približne o 14.30 h sa do dvora starého rekonštruovaného domu zrútila časť lešenia a debnenia, ako aj veľké kusy betónu.
V tom čase sa na tejto časti lešenia nachádzalo päť ľudí. Približne po 90 minútach záchranári našli ťažko zranenú osobu - 45-ročného muža s vážnymi zraneniami hlavy a chrbtice, ako aj so zlomeninami rúk. Neskôr sa ukázalo, že zomreli ďalší štyria ľudia.
Polícia a inšpektorát práce vypočujú svedkov nehody vrátane žeriavnika, ktorý musel zostať v kabíne tri hodiny. Preživšieho robotníka tiež vypočujú hneď, ako to jeho stav dovolí.
