TRAGÉDIA NA TRATI: Pri vykoľajení vlaku sa zranilo najmenej 30 ľudí
Agentúra AFP uvádza, že vykoľajenia vlakov nie sú v Iráne ničím výnimočným a hoci bežne nekončia smrteľne.
Autor TASR
Teherán 8. augusta (TASR) - Najmenej 30 ľudí sa zranilo v piatok pri vykoľajení vlaku v Kermánskej provincii na juhu Iránu, uviedli miestne médiá. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
„Tridsať ľudí utrpelo zranenia pri vykoľajení vlaku na trati Kermán-Zaranda,“ citovala iránska tlačová agentúra Mehr zástupcu miestnej humanitárnej organizácie. Vyhlásenie kancelárie iránskych železníc pre styk s verejnosťou pre tlačovú agentúru Tasním uvádza, že „po včasnom príchode technického personálu železníc a záchranných zložiek všetci cestujúci bezpečne vyšli z vlaku“.
Agentúra AFP uvádza, že vykoľajenia vlakov nie sú v Iráne ničím výnimočným a hoci bežne nekončia smrteľne, v minulosti pri takýchto incidentoch už množstvo ľudí zahynulo.
V júni 2022 zomrelo 21 ľudí a desiatky ďalších sa zranili po tom, ako sa vlak vykoľajil v dôsledku zrážky s bagrom neďaleko púštneho mesta Tabas. V roku 2016 sa na severe Iránu zrazili dva vlaky, ktoré následne začali horieť. Pri tejto nehode zomrelo 44 ľudí.
