TRAGÉDIA: Po zrážke domiešavaču s minibusom zostalo najmenej 6 mŕtvych

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Príčina zrážky dvoch vozidiel stále nie je známa.

Ankara 9. apríla (TASR) - Najmenej šesť ľudí v stredu zomrelo pri zrážke domiešavaču betónu s minibusom na juhozápade Turecka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Podľa počiatočných správ bolo po incidente v okolí mesta Burdur aj niekoľko zranených, informovala turecká štátna agentúra Anadolu. Príčina zrážky dvoch vozidiel stále nie je známa. Na miesto nehody boli vyslané záchranné zložky.
