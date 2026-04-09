TRAGÉDIA: Po zrážke domiešavaču s minibusom zostalo najmenej 6 mŕtvych
Príčina zrážky dvoch vozidiel stále nie je známa.
Autor TASR
Ankara 9. apríla (TASR) - Najmenej šesť ľudí v stredu zomrelo pri zrážke domiešavaču betónu s minibusom na juhozápade Turecka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa počiatočných správ bolo po incidente v okolí mesta Burdur aj niekoľko zranených, informovala turecká štátna agentúra Anadolu. Príčina zrážky dvoch vozidiel stále nie je známa. Na miesto nehody boli vyslané záchranné zložky.
