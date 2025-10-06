Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGÉDIA: Počet obetí po zrútení školy stúpol na najmenej 54

Muži nesú rakvu s telom Ahmada Rijalula Haqa, ktorý bol medzi obeťami po zrútení rozostavanej budovy v islamskej internátnej škole počas odovzdávania tiel rodinným príslušníkom. Foto: TASR/AP

Úrady očakávajú, že pátranie ukončia v priebehu pondelka. Nezvestných je stále 13 osôb.

Autor TASR
Sidoarjo 6. októbra (TASR) - Na najmenej 54 stúpol v pondelok počet potvrdených obetí na životoch po zrútení časti budovy moslimskej školy v Indonézii. Záchranári stále pátrajú po viac než desiatich nezvestných, uviedli zdroje záchranárov. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

Časť viacposchodovej budovy na východe ostrova Jáva sa zrútila v pondelok popoludní miestneho času, v čase, keď sa študenti zúčastňovali na modlitbách. Obeťami sú prevažne chlapci v tínedžerskom veku. Dievčatá sa modlili v inej časti budovy a podarilo sa im uniknúť.

Príčinu nešťastia vyšetrujú, no podľa odborníkov prvotné zistenia poukazujú na nekvalitnú výstavbu. Záchranné práce sťažovala nestabilná konštrukcia, pretože vibrácie v jednej časti mohli spôsobiť ďalšie zrútenie v iných častiach budovy. Po uplynutí 72-hodinového obdobia, počas ktorého býva najväčšia šanca na prežitie, rodiny nezvestných súhlasili s použitím ťažkej techniky, píše AFP.

Úrady očakávajú, že pátranie ukončia v priebehu pondelka. Nezvestných je stále 13 osôb.

Podľa dostupných informácií prechádzala časť budovy neoprávneným rozširovaním priestorov.
