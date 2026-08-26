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TRAGÉDIA: Požiar v nemocnici si vyžiadal životy 15 novorodencov
Požiar podľa miestnych médií vypukol na novorodeneckom oddelení nemocnice, kde sa v tom čase nachádzalo najmenej 16 novorodencov. Jedno dieťa sa podarilo zachrániť.
Autor TASR
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Islamabad 26. augusta (TASR) - Pri požiari v nemocnici v pakistanskom hlavnom meste Islamabad v stredu ráno zahynulo 15 novorodencov, uviedli tamojšie úrady. Podľa miestnej televízie došlo k požiaru v dôsledku poruchy klimatizačných systémov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, Reuters a DPA.
Požiar podľa miestnych médií vypukol na novorodeneckom oddelení nemocnice, kde sa v tom čase nachádzalo najmenej 16 novorodencov. Jedno dieťa sa podarilo zachrániť.
Televízia Geo News s odvolaním sa na predstaviteľov nemocnice informovala, že požiar vypukol o 6.45 h miestneho času (03.45 h SELČ) po tom, čo na oddelení vybuchol kompresor klimatizácie. Hasiči medzičasom požiar uhasili.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf podľa stanice BBC nariadil úradom, aby okamžite začali vyšetrovanie tohto incidentu. Vo vyhlásení zároveň vyjadril poľutovanie.
V Pakistane podľa AFP často dochádza k požiarom vo veľkých budovách, najmä v dôsledku nevyhovujúcich bezpečnostných predpisov a stavebných noriem, ako aj ich nedostatočného dodržiavania. K rozsiahlemu požiaru došlo aj v januári v nákupnom centre v meste Karáči, kde si vyžiadal 65 obetí.
Požiar podľa miestnych médií vypukol na novorodeneckom oddelení nemocnice, kde sa v tom čase nachádzalo najmenej 16 novorodencov. Jedno dieťa sa podarilo zachrániť.
Televízia Geo News s odvolaním sa na predstaviteľov nemocnice informovala, že požiar vypukol o 6.45 h miestneho času (03.45 h SELČ) po tom, čo na oddelení vybuchol kompresor klimatizácie. Hasiči medzičasom požiar uhasili.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf podľa stanice BBC nariadil úradom, aby okamžite začali vyšetrovanie tohto incidentu. Vo vyhlásení zároveň vyjadril poľutovanie.
V Pakistane podľa AFP často dochádza k požiarom vo veľkých budovách, najmä v dôsledku nevyhovujúcich bezpečnostných predpisov a stavebných noriem, ako aj ich nedostatočného dodržiavania. K rozsiahlemu požiaru došlo aj v januári v nákupnom centre v meste Karáči, kde si vyžiadal 65 obetí.