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TRAGÉDIA: Požiar v nemocnici si vyžiadal životy 15 novorodencov

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Príbuzní detí, ktoré zahynuli pri požiari v nemocnici, sa zhromažďujú pri nemocnici v pakistanskom Islamabade v stredu 26. augusta 2026. Foto: TASR/AP

Požiar podľa miestnych médií vypukol na novorodeneckom oddelení nemocnice, kde sa v tom čase nachádzalo najmenej 16 novorodencov. Jedno dieťa sa podarilo zachrániť.

Autor TASR
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Islamabad 26. augusta (TASR) - Pri požiari v nemocnici v pakistanskom hlavnom meste Islamabad v stredu ráno zahynulo 15 novorodencov, uviedli tamojšie úrady. Podľa miestnej televízie došlo k požiaru v dôsledku poruchy klimatizačných systémov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, Reuters a DPA.

Požiar podľa miestnych médií vypukol na novorodeneckom oddelení nemocnice, kde sa v tom čase nachádzalo najmenej 16 novorodencov. Jedno dieťa sa podarilo zachrániť.

Televízia Geo News s odvolaním sa na predstaviteľov nemocnice informovala, že požiar vypukol o 6.45 h miestneho času (03.45 h SELČ) po tom, čo na oddelení vybuchol kompresor klimatizácie. Hasiči medzičasom požiar uhasili.

Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf podľa stanice BBC nariadil úradom, aby okamžite začali vyšetrovanie tohto incidentu. Vo vyhlásení zároveň vyjadril poľutovanie.

V Pakistane podľa AFP často dochádza k požiarom vo veľkých budovách, najmä v dôsledku nevyhovujúcich bezpečnostných predpisov a stavebných noriem, ako aj ich nedostatočného dodržiavania. K rozsiahlemu požiaru došlo aj v januári v nákupnom centre v meste Karáči, kde si vyžiadal 65 obetí.
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