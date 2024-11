TRAGÉDIA PRED ŠKOLOU: Do žiakov vrazilo auto, hlásia zranených

Čchang-te 19. novembra (TASR) - V čínskom meste Čchang-te v utorok pred základnou školou vrazilo do žiakov auto. Viacero z nich utrpelo zranenia, uviedli tamojšie médiá. TASR informuje podľa agentúr AFP a AP.



Bezprostredne nie je známy počet zranených. Médiá tiež neinformovali, či išlo o úmyselný útok. Na videu, ktoré sa šíri na čínskych sociálnych sieťach a ktoré sa zhodovalo so zábermi školy na internete, je vidieť následky incidentu. Desiatky detí v ňom v panike utekajú z miesta nehody.



Na videu vidieť niekoľko ľudí vrátane malého dieťaťa ležiacich na zemi. Na ďalšom zábere je zakrvavený muž, ktorého ľudia bijú vedľa auta. Podľa AFP boli viaceré videá z prísne kontrolovaných čínskych sociálnych médií už odstránené.



V Číne pritom len minulý týždeň zaznamenali incident, kedy vrazil vodič do skupiny ľudí v športovom centre v juhočínskom meste Ču-chaj. Zahynulo tam 35 ľudí a 43 ďalších utrpelo zranenia. Tamojšie úrady pritom informovali o obetiach až po takmer 24 hodinách a niekoľko videí z útoku bolo zmazaných.