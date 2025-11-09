< sekcia Zahraničie
Tragédia pri Malajzii: potopila sa loď s 90 migrantmi
Podľa malajzijských námorných orgánov sa incident pravdepodobne odohral v blízkosti thajského ostrova Ko Tarutao, severne od návštevníkmi obľúbeného malajzijského súostrovia Langkawi.
Autor TASR
Kuala Lumpur 9. novembra (TASR) - Najmenej jedna žena sa utopila a desať ďalších ľudí sa podarilo zachrániť po tom, ako sa loď prevážajúca približne 90 nelegálnych migrantov potopila v blízkosti malajzijsko-thajských hraníc, informovala v nedeľu malajzijská polícia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Predpokladá sa, že loď s 90 ľuďmi na palube sa prevrátila,“ povedal pred tromi dňami šéf polície v štáte Kedah na severozápade Malajzie pre miestne médiá. Uviedol tiež, že nezvestné sú aj ďalšie dve lode s podobným počtom pasažierov a dodal, že prebiehajú záchranné operácie s cieľom nájsť tých, ktorí prežili.
„Zatiaľ sa nám podarilo nájsť 11 ľudí, vrátane jednej mŕtvej osoby,“ uviedol riaditeľ námorného úradu štátu Kedah Romli Mustafa. Dodal, že obetí bude pravdepodobne viac.
V Malajzii žijú milióny migrantov z iných častí Ázie, ktorí pracujú v stavebníctve alebo poľnohospodárstve. Mnohé z týchto osôb nemajú potrebné doklady.
Indonézania, ktorí sa nezákonne snažia získať prácu v Malajzii, často riskujú život pri pokusoch dostať sa cez more. Nehody sú v takýchto prípadoch časté z dôvodu nepriaznivého počasia a nedostatočných bezpečnostných opatrení.
