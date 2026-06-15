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VEĽKÁ TRAGÉDIA: Pri nehode autobusu zomrelo najmenej 31 ľudí
Polícia stanovila počet zranených na 33.
Autor TASR
Addis Abeba 15. júna (TASR) - V regióne Amharsko na severe Etiópie došlo v pondelok k nehode autobusu, ktorá si podľa tamojšej polície vyžiadala najmenej 31 obetí a desiatky zranených. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Televízia Sky News s odvolaním sa na políciu stanovila počet zranených na 33. Medzi obeťami je údajne aj vodič autobusu.
Preplnený autobus smeroval z mesta Desie do hlavného mesta Etiópie Addis Abeba, keď zišiel z cesty a zrútil sa do rokliny, oznámilo policajné oddelenie mesta Kombolča.
Cesta, na ktorej došlo k nehode, sa nachádza v kopcovitom teréne a podľa AP je vo všeobecnosti považovaná za nebezpečnú.
V oblasti chýba základná infraštruktúra aj záchranné služby a mnoho ľudí tak zomrelo v dôsledku oneskorenia záchranných zložiek, dodala agentúra. Presná príčina nehody sa vyšetruje.
Televízia Sky News s odvolaním sa na políciu stanovila počet zranených na 33. Medzi obeťami je údajne aj vodič autobusu.
Preplnený autobus smeroval z mesta Desie do hlavného mesta Etiópie Addis Abeba, keď zišiel z cesty a zrútil sa do rokliny, oznámilo policajné oddelenie mesta Kombolča.
Cesta, na ktorej došlo k nehode, sa nachádza v kopcovitom teréne a podľa AP je vo všeobecnosti považovaná za nebezpečnú.
V oblasti chýba základná infraštruktúra aj záchranné služby a mnoho ľudí tak zomrelo v dôsledku oneskorenia záchranných zložiek, dodala agentúra. Presná príčina nehody sa vyšetruje.