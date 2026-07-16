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TRAGÉDIA: Pri požiari detského domova zahynulo 11 ľudí

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Požiar podľa agentúry DPA vypukol v skorých ranných hodinách a jeho príčina zatiaľ nie je známa.

Autor TASR
Alžír 16. júla (TASR) - Najmenej 11 ľudí zahynulo a ďalších 20 utrpelo zranenia pri požiari, ktorý vypukol v detskom domove na predmestí hlavného mesta Alžírska, oznámila vo štvrtok tamojšia služba civilnej ochrany. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.

Hasiči naďalej bojujú s ohňom. „Predbežný počet obetí je 11,“ uviedla civilná ochrana bez udania ich veku.

Požiar podľa agentúry DPA vypukol v skorých ranných hodinách a jeho príčina zatiaľ nie je známa. Záchranné tímy zo zariadenia evakuovali päť osôb so zdravotným znevýhodnením.

Alžírska televízia informovala, že zranených v nemocnici navštívil premiér Sífí Ghríb.

AFP konštatuje, že v krajine už niekoľko dní pretrváva vlna horúčav, pričom počas týždňa zaznamenali v krajine takmer 1000 požiarov.
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