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TRAGÉDIA: Pri požiari v bytovom dome zahynulo najmenej 14 ľudí
Plamene uhasili po asi dvoch hodinách a príčina požiaru je stále predmetom vyšetrovania.
Autor TASR
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Peking 9. novembra (TASR) - Najmenej 14 ľudí zahynulo pri požiari, ktorý vypukol vo výškovom bytovom dome v meste Tchaj-jüan na severe Číny. Informovali o tom v pondelok štátne médiá, píše TASR podľa agentúr AFP a Reuters.
K požiaru v budove v centre mesta v provincii Šan-si došlo v nedeľu skoro ráno. Oficiálna tlačová agentúra Sin-chua večer uviedla, že do nemocníc previezli na ošetrenie 38 ľudí a úrady potvrdili päť úmrtí. V pondelok ráno informovala o 14 obetiach na životoch.
Plamene uhasili po asi dvoch hodinách a príčina požiaru je stále predmetom vyšetrovania.
Čína spustila kampaň zameranú na požiarne riziká vo výškových budovách vlani v novembri po obrovskom požiari v Hongkongu, pri ktorom zahynulo 168 ľudí. O mesiac neskôr si požiar v bytovom dome na juhu Číny vyžiadal 12 životov. V júli pri požiari v továrni na obuv na východe krajiny zomrelo najmenej 28 ľudí.
K požiaru v budove v centre mesta v provincii Šan-si došlo v nedeľu skoro ráno. Oficiálna tlačová agentúra Sin-chua večer uviedla, že do nemocníc previezli na ošetrenie 38 ľudí a úrady potvrdili päť úmrtí. V pondelok ráno informovala o 14 obetiach na životoch.
Plamene uhasili po asi dvoch hodinách a príčina požiaru je stále predmetom vyšetrovania.
Čína spustila kampaň zameranú na požiarne riziká vo výškových budovách vlani v novembri po obrovskom požiari v Hongkongu, pri ktorom zahynulo 168 ľudí. O mesiac neskôr si požiar v bytovom dome na juhu Číny vyžiadal 12 životov. V júli pri požiari v továrni na obuv na východe krajiny zomrelo najmenej 28 ľudí.