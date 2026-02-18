Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGÉDIA: Pri výbuchu v obchode zomrelo 12 ľudí

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Úrady v súvislosti s prípadom zadržali niekoľko osôb.

Autor TASR
Peking 18. februára (TASR) - Najmenej 12 ľudí zahynulo v stredu pri výbuchu v obchode so zábavnou pyrotechnikou v centrálnej Číne. Došlo k tomu krátko po oslavách príchodu čínskeho nového roka, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Agentúra Sinchua odkazujúc na miestne úrady uviedla, že incident sa stal v malo mestečku v provincii Chu-pej. Po výbuchu sa požiar rozšíril na ploche približne 50 štvorcových metrov. Príčinu tragédie vyšetrujú.

V uplynulých dňoch ide už o druhý podobný výbuch, pri ktorom zahynuli ľudia. V nedeľu pri explózii v jednom z obchodov s pyrotechnikou v provincii Ťiang-su prišlo o život osem ľudí a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Výbuch zapríčinil miestny obyvateľ, ktorý zapálil ohňostroj neďaleko obchodu, uviedla Sinchua. Úrady v súvislosti s prípadom zadržali niekoľko osôb.

DPA pripomína, že nehody so zábavnou pyrotechnikou sú v Číne bežné. Počas osláv lunárneho nového roka ľudia po celej krajine zapaľujú ohňostroje a oslavy trvajú 15 dní až do Sviatku lampiónov.

Čínske ministerstvo civilnej ochrany po nedeľňajšom výbuchu vyzvalo všetky provincie, aby si z nehody vzali ponaučenie zvýšili bezpečnostné opatrenia pri preprave, predaji a používaní zábavnej pyrotechniky.
