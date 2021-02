TRAGÉDIA: Skialpinisti odtrhli lavínu v Krkonošiach, jeden neprežil

Praha 15. februára (TASR) - Lavína spadla v pondelok odpoludnia v blízkosti turistickej chaty Sliezsky dom pod vrcholom Sněžky, najvyššej hory českého pohoria Krkonoše. Udalosť potvrdila Horská služba ČR aj polícia. Jeden zo zavalených skialpinistov neprežil. Na mieste zasahovali záchranári, privolaný bol tiež vrtuľník. Informácie priniesol portál TN.cz televízie Nova.



Sněžka je so svojimi 1603 metrami aj najvyšším vrchom celého Česka. Krkonoše sa nachádzajú na severovýchode krajiny.



Lavína sa odtrhla smerom do údolia Obří důl na mieste, kde platí zákaz vstupu.



Podľa hovorcu Záchrannej služby Královohradeckého kraja Iva Nováka strhnutie lavíny oznámil jeden zo zavalených skialpinistov, ktorý bol zmätený a nedokázal záchranárom uviesť, kde sa presne nachádza.



Na miesto vyrazil vrtuľník. Po krátkom čase záchranári šokovaného lyžiara našli a previezli do služobne horskej služby v Peci pod Sněžkou. Krátko nato vyšlo najavo, že sa pod lavínou nachádza ešte jedna osoba. Vrtuľník sa na miesto nešťastia vrátil. Druhý človek však utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.



Podľa miestnych obyvateľov dvojicu lyžiarov tvorili otec so synom. Starší muž bol zo zraneniami dolnej končatiny prevezený do nemocnice.



V Krkonošiach aktuálne platí druhý stupeň lavínového nebezpečenstva. Horská služba vyzýva návštevníkov hôr, aby dodržiavali bezpečnostné odporúčania, dodal portál TN.cz.