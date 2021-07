TRAGÉDIA V ČESKU: Na auto spadol strom, zomreli dvaja ľudia

Praha 8. júla (TASR) - Časť Českej republiky zasiahli vo štvrtok večer silné búrky s výdatnými zrážkami. Neďaleko obce Čížová v juhočeskom okrese Písek vyvrátil silný vietor strom, ktorý spadol na prechádzajúce auto a zabil dvoch ľudí. S odvolaním sa na políciu o tom informoval spravodajský server Novinky.cz, on-line magazín denníka Právo.



"Vo vozidle zomreli dve osoby, išlo o muža a ženu. Dve maloleté deti boli so zranením prevezené do nemocnice," povedala pre denník Právo policajná hovorkyňa Štěpánka Schwarzová.



Silná búrka s lejakom sa prehnala aj cez Plzeňský kraj. Za hodinu napršalo vyše 20 milimetrov vody. Hasiči zasahovali pri desiatkach prípadov, najčastejšie čerpali vodu a odstraňovali vyvrátené alebo popadané stromy.



Silný vietor vyvrátil stromy, v dôsledku búrky nejazdia na dvoch železničných tratiach vlaky. "Evidujeme mimoriadnu udalosť na úseku Ždírec pri Plzni – Nepomuk, kde je spadnutý strom v koľajisku, a medzi Klatovami a Švihovom, kde je zaplavená trať po búrke," uviedla Nela Friebová zo Správy železníc.



Českí meteorológovia vydali vo štvrtok pre viaceré kraje najvyšší stupeň varovania pred extrémne silnými búrkami s prívalovými zrážkami a veľkými krúpami. Červený stupeň výstrahy sa týka Vysočiny, Pardubického kraja a častí Juhočeského a Královohradeckého kraja od 15.00 h do polnoci.