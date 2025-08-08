< sekcia Zahraničie
TRAGÉDIA V DOVOLENKOVEJ OBLASTI: Silný vietor zabil dvoch ľudí
Muž a žena pricestovali na Milos loďou v rámci turistickej skupiny.
Autor TASR
Atény 8. augusta (TASR) - Na gréckom ostrove Milos v Iónskom mori zahynuli v piatok dvaja turisti z Vietnamu, ktorých z pláže Sarakiniko do mora strhli poryvy silného vetra. S odvolaním sa na grécku pobrežnú stráž o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Muž a žena pricestovali na Milos loďou v rámci turistickej skupiny. Predpokladá sa, že vietor ženu zmietol do rozbúreného mora, keď si fotografovala ikonickú pláž Sarakiniko. Muž sa ju pokúsil zachrániť, no aj jeho vietor zmietol do mora a obaja sa utopili. Mŕtve telá z vody v náročných podmienkach vytiahli záchranári a potápači. Previezli ich do miestneho zdravotného strediska, kde oboch turistov oficiálne vyhlásili za mŕtvych.
K nešťastiu došlo v čase, keď grécke úrady vydali varovanie pred silným nárazovým vetrom a nariadili prerušiť plavby trajektov medzi ostrovmi najmä v južnej časti Egejského mora a v Krétskom mori. Niekoľko plánovaných trajektov bolo zrušených, plavby iných boli zatiaľ odložené.
Námorné spojenie so Sarónskymi ostrovmi neďaleko Atén vrátane Eginy, Hydry, Porosu a Specesu a Iónskym morom nie sú veterným počasím ovplyvnené, uviedla pobrežná stráž.
Pláž Sarakiniko patrí medzi najznámejšie prírodné scenérie v Egejskom mori a je magnetom pre turistov a fotografov. Jej sivobiele skaly do surrealistickej podoby mesačnej krajiny sformovali vietor a morské vlny.
Na rozdiel od klasických piesočnatých pláží tu sú skalné útvary, malé jaskyne a prírodné zátoky. Návštevníci obdivujú najmä kontrast tyrkysovej vody s bielymi útesmi a výnimočná scenéria robí z pláže jedno z najfotografovanejších miest v Grécku.
Agentúra AFP poznamenala, že silný vietor je v Grécku v tomto ročnom období bežný. Silný, suchý a studený severný až severozápadný vietor sa volá meltemi. V Egejskom mori fúka v letných mesiacoch a môže byť nebezpečný pre námornú dopravu. Zároveň poskytuje dobré podmienky pre vodné športy.
V júni tohto roku v Grécku zaznamenali najsilnejší vietor meltemi za uplynulých 17 rokov a intenzívne poryvy vetra hlásili počas 24 z 30 júnových dní.
