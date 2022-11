TRAGÉDIA V KOLUMBII: Pri havárii malého lietadla zahynulo osem ľudí

Bogotá 21. novembra (TASR) - Malé lietadlo sa v pondelok zrútilo do obytnej oblasti druhého najväčšieho kolumbijského mesta Medellín. O život prišlo všetkých osem ľudí na palube. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvolala na miestne úrady.



Lietadlo vzlietlo ráno z letiska Olaya Herrera a pred nárazom do domu hlásilo poruchu motora. Letisko na sociálnej sieti Twitter oznámilo, že zahynulo všetkých osem ľudí na palube - šesť pasažierov a dvaja členovia posádky.



Lietadlo sa zrútilo v štvrti Belén Rosales, napísal predtým miestny starosta Daniel Quintero na Twitteri.



Quintero uviedol, že išlo o dvojmotorový stroj typu Piper smerujúci z Medellínu do obce Pizarro v susednej provincii Choco. Lietadlo podľa neho "signalizovalo pri štarte poruchu motora a nestihlo sa vrátiť na letisko Olaya Herrera", jedno z dvoch letísk v Medellíne.



Stroj podľa snímok zdieľaných záchrannými službami narazil do domu a zničil jeho horné poschodia. Na mieste zasahovali hasiči.



V roku 2016 havarovalo na ceste do Medellínu lietadlo, na ktorého palube sa nachádzali členovia brazílskeho futbalového mužstva Chapecoense. Pri tragédii zahynulo 71 zo 77 cestujúcich vrátane 16 hráčov.