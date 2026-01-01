< sekcia Zahraničie
TRAGÉDIA V LYŽIARSKOM STREDISKU: Pri výbuchu v bare hlásia mŕtvych
Požiar, ktorý vypukol o 01.30 h, mohol byť spôsobený použitím pyrotechniky počas koncertu.
Autor TASR
Ženeva 1. januára (TASR) — Niekoľko mŕtvych a desiatky zranených si vyžiadal požiar a následná explózia, ktoré zasiahli bar Le Constellation v luxusnom švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans Montana ležiacom v kantonálne Valais. Oznámila to vo štvrtok skoro ráno švajčiarska polícia, informuje TASR na základe správy portálu blick.ch.
Rozsiahly požiar vypukol v bare počas silvestrovskej oslavy. Operačné stredisko polície v kantonálne Valais nešťastie pre blick.ch potvrdilo. Počet mŕtvych ani zranených zatiaľ nie je známy, uviedol hovorca Gaëtan Lathion.
Požiar, ktorý vypukol o 01.30 h, mohol byť spôsobený použitím pyrotechniky počas koncertu. V niektorých četoch sa podľa portálu blick.ch objavili tvrdenia o výbuchu.
Na internete boli zverejnené videá, ktoré údajne zachytávajú spomínaný požiar, spočiatku ich však nebolo možné nezávisle overiť.
Na mieste zasahuje podľa verejnoprávnej televízie SRF veľký počet príslušníkov záchranných zložiek s vrtuľníkmi a niekoľkými sanitkami.
