VIDEO: TRAGÉDIA V MADRIDE: V bytovke došlo k výbuchu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Obeťou výbuchu je staršia žena, potvrdila Inmaculada Sanzová, šéfka bezpečnosti a zvládania núdzových situácii na madridskej radnici.

Madrid 9. januára (TASR) - V španielskom hlavnom meste Madrid došlo v piatok k výbuchu, ktorý zničil štvorposchodový bytový dom a vyžiadal si jednu obeť, informovali tamojšie úrady. Ďalších deväť ľudí utrpelo zranenia, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Záchranné služby zverejnili na sociálnych sieťach zábery, na ktorých vidno hasičov preliezať trosky, aby vyslobodili preživších z najvyššieho poschodia budovy v štvrti Carabanchel.

Obeťou výbuchu je staršia žena, potvrdila Inmaculada Sanzová, šéfka bezpečnosti a zvládania núdzových situácii na madridskej radnici. Ďalšie obete vylúčila.

Záchranári na mieste ošetrili osem ľudí s ľahkými zraneniami, zatiaľ čo jedného 27-ročného muža previezli do nemocnice.

