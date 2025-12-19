< sekcia Zahraničie
TRAGÉDIA V METRE: Útočník nožom zabil najmenej troch ľudí
Podozrivý dvadsiatnik odpálil dymové granáty pri východe z tchajpejskej hlavnej stanice a vyvolal paniku.
Autor TASR
Tchaj-pej 19. decembra (TASR) – Najmenej troch ľudí zabil a piatich zranil muž, ktorý v piatok útočil nožom na staniciach metra v taiwanskom hlavnom meste Tchaj-pej. Neskôr prišiel o život pri páde z budovy. Informovali o tom agentúry DPA a AFP, píše TASR.
Podozrivý dvadsiatnik odpálil dymové granáty pri východe z tchajpejskej hlavnej stanice a vyvolal paniku. Následne na neďalekej stanici Čung-šan začal napádať nožom náhodných okoloidúcich, uviedla polícia.
Miestne médiá informovali, že muž bol hľadaný a podľa správ ho policajti prenasledovali až na strechu budovy, z ktorej zrejme sám skočil v snahe uniknúť zadržaniu. Po prevoze do nemocnice ho vyhlásili za mŕtveho.
Premiér Čuo Žung-tchaj oznámil, že úrady okamžite posilnili bezpečnostné opatrenia v celej krajine vrátane železničných staníc a letísk. Vyšetrovatelia sa podľa neho snažia okrem iného zistiť motív páchateľa.
Na Taiwane sú podobné násilné zločiny zriedkavé, napísala AFP s tým, že v roku 2014 verejnosť šokoval útok muža v tchajpejskom metre, kde dobodal štyroch ľudí. Páchateľa po odsúdení v roku 2016 popravili.
