TRAGÉDIA V METRE: Útočník nožom zabil najmenej troch ľudí

Taiwanská polícia uzavrela miesto činu po útoku nožom v Tchaj-pej na Taiwane v piatok 19. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Podozrivý dvadsiatnik odpálil dymové granáty pri východe z tchajpejskej hlavnej stanice a vyvolal paniku.

Autor TASR
Tchaj-pej 19. decembra (TASR) – Najmenej troch ľudí zabil a piatich zranil muž, ktorý v piatok útočil nožom na staniciach metra v taiwanskom hlavnom meste Tchaj-pej. Neskôr prišiel o život pri páde z budovy. Informovali o tom agentúry DPA a AFP, píše TASR.

Podozrivý dvadsiatnik odpálil dymové granáty pri východe z tchajpejskej hlavnej stanice a vyvolal paniku. Následne na neďalekej stanici Čung-šan začal napádať nožom náhodných okoloidúcich, uviedla polícia.

Miestne médiá informovali, že muž bol hľadaný a podľa správ ho policajti prenasledovali až na strechu budovy, z ktorej zrejme sám skočil v snahe uniknúť zadržaniu. Po prevoze do nemocnice ho vyhlásili za mŕtveho.

Premiér Čuo Žung-tchaj oznámil, že úrady okamžite posilnili bezpečnostné opatrenia v celej krajine vrátane železničných staníc a letísk. Vyšetrovatelia sa podľa neho snažia okrem iného zistiť motív páchateľa.

Na Taiwane sú podobné násilné zločiny zriedkavé, napísala AFP s tým, že v roku 2014 verejnosť šokoval útok muža v tchajpejskom metre, kde dobodal štyroch ľudí. Páchateľa po odsúdení v roku 2016 popravili.
