TRAGÉDIA: V Nemecku zabil strelec dvoch ľudí, je na úteku

Frankfurt nad Mohanom 20. apríla (TASR) - Dvoch ľudí zastrelil v sobotu večer neznámy páchateľ v meste Bad Nauheim v spolkovej krajine Hesensko, oznámila tamojšia polícia. Strelcovi sa z miesta útoku podarilo ujsť, prebieha po ňom rozsiahle pátranie, informuje TASR podľa agentúry DPA a denníka Bild.



Polícia prostredníctvom svojho hovorcu spresnila, že podľa predpokladov išlo o jediného páchateľa, po ktorom intenzívne pátrajú a miestnym obyvateľom ani verejnosti v súčasnosti bezprostredne nehrozí nebezpečenstvo. Podľa polície však nemožno vylúčiť ani to, že boli do útoku nejakým spôsobom zapojené aj ďalšie osoby.



Okolo predpokladaného miesta činu pred trojposchodovou budovou v Bad Nauheime ohradila polícia veľkú časť oblasti. Ide o zástavbu s viacerými bytovými domami neďaleko kúpaliska, spresňuje DPA. Nad mestom s približne 33.000 obyvateľmi prelietaval policajný vrtuľník.



Motív ani pozadie incidentu neboli bezprostredne známe.



Prvá privolaná hliadka približne o 18.00 SELČ objavila na mieste činu dve mŕtve telá, pričom obete mali strelné rany. Polícia uviedla, že z „taktických dôvodov“ neposkytla žiadne informácie o veku ani pohlaví obetí. Nebolo známe ani to, či sa páchateľ a obete poznali, dodáva Bild.