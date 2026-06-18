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VIDEO: TRAGÉDIA v newyorskom Central Parku: Mladík padol z koča
Polícia americké médiá informovala, že tínedžer, ktorého miestni identifikovali ako turistu z Indie, sa viezol v koči v Central Parku spolu s ďalšími tromi osobami.
Autor TASR
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New York 18. júna (TASR) - V newyorskom Central Parku v stredu zahynul 18-ročný mladík po tom, ako vypadol z konského povozu, uviedla polícia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP a britskej stanice BBC.
Polícia americké médiá informovala, že tínedžer, ktorého miestni identifikovali ako turistu z Indie, sa viezol v koči v Central Parku spolu s ďalšími tromi osobami. Keď sa kočiš na chvíľu vzdialil, aby skupinu odfotil, kôň sa splašil, zrazil sa s iným kočom a prevrátil sa.
Newyorská polícia uviedla, že muž utrpel vážne zranenia, ktorým následne v nemocnici podľahol.
Trvalá prítomnosť konských povozov v Central Parku už dlho vyvoláva kritiku zo strany aktivistov bojujúcich za práva zvierat. Newyorský primátor Zohran Mamdani hovorí, že podporuje zákaz používania kočov v parku.
Polícia americké médiá informovala, že tínedžer, ktorého miestni identifikovali ako turistu z Indie, sa viezol v koči v Central Parku spolu s ďalšími tromi osobami. Keď sa kočiš na chvíľu vzdialil, aby skupinu odfotil, kôň sa splašil, zrazil sa s iným kočom a prevrátil sa.
Newyorská polícia uviedla, že muž utrpel vážne zranenia, ktorým následne v nemocnici podľahol.
Trvalá prítomnosť konských povozov v Central Parku už dlho vyvoláva kritiku zo strany aktivistov bojujúcich za práva zvierat. Newyorský primátor Zohran Mamdani hovorí, že podporuje zákaz používania kočov v parku.
A horse pulling a carriage with a family just spooked and bolted In Central Park. One passenger either jumped or fell out (see video) and was taken to the hospital. The carriage flipped over with the remaining passengers inside (see second video below). Given the number of… pic.twitter.com/keAfyiKnvl— Animal Rights News (@theirturn) June 17, 2026