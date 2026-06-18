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VIDEO: TRAGÉDIA v newyorskom Central Parku: Mladík padol z koča

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Kone a koče čakajú na zákazníkov blízko Central Parku v New Yorku. Foto: TASR/AP

Polícia americké médiá informovala, že tínedžer, ktorého miestni identifikovali ako turistu z Indie, sa viezol v koči v Central Parku spolu s ďalšími tromi osobami.

Autor TASR
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New York 18. júna (TASR) - V newyorskom Central Parku v stredu zahynul 18-ročný mladík po tom, ako vypadol z konského povozu, uviedla polícia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP a britskej stanice BBC.

Polícia americké médiá informovala, že tínedžer, ktorého miestni identifikovali ako turistu z Indie, sa viezol v koči v Central Parku spolu s ďalšími tromi osobami. Keď sa kočiš na chvíľu vzdialil, aby skupinu odfotil, kôň sa splašil, zrazil sa s iným kočom a prevrátil sa.

Newyorská polícia uviedla, že muž utrpel vážne zranenia, ktorým následne v nemocnici podľahol.

Trvalá prítomnosť konských povozov v Central Parku už dlho vyvoláva kritiku zo strany aktivistov bojujúcich za práva zvierat. Newyorský primátor Zohran Mamdani hovorí, že podporuje zákaz používania kočov v parku.


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