Tragédia v Novom Sade v Srbsku prvýkrát spojila študentov a odbory

Belehrad 1. mája (TASR) — Presne šesť mesiacov po zrútení prístrešku železničnej stanice v Novom Sade sa predstavitelia piatich najväčších odborových zväzov v Srbsku vo štvrtok prvýkrát pripojili k protivládnym protestom, ktoré toto nešťastie so 16 obeťami vyvolalo. Informovala o tom agentúra AFP.



Do ulíc v hlavnom meste Belehrad a v Novom Sade vyšlo na Sviatok práce niekoľko tisíc ľudí. Niektorí mávali srbskými vlajkami, iní vlajkami odborových zväzov.



V Belehrade sa demonštranti zhromaždili pred vládnou budovou. „Sme tu, aby sme bojovali za pracujúcich a dosiahli lepšie pracovné a životné podmienky,“ povedala agentúre AFP 46-ročná ekonómka Milica Petrovičová. „Od začiatku sledujem, čo robia študenti, a podporujem ich. Je dôležité, aby študenti a pracujúci konali spoločne a bojovali za lepšiu budúcnosť,“ dodala.



Demonštranti sa zhromaždili aj pred železničnou stanicou v Novom Sade. Obete si pripomenuli o 11.52 h, teda v čase zrútenia prístrešku, informovala agentúra BETA.



Študenti pred začiatkom zhromaždení na svojom oficiálnom účte na Instagrame oznámili, že ich „boj vstupuje do novej fázy“. Ďalej uviedli, že už sa nebudú obmedzovať na blokády svojich fakúlt. „Toto je krok k radikalizácii, ktorý umožní nové formy nátlaku,“ napísali bez toho, aby ich špecifikovali.



Doteraz vyzývali na stíhanie osôb zodpovedných za nešťastie v Novom Sade a na stiahnutie obvinení vznesených voči študentom zatknutým počas blokád. Najnovšie naliehajú na zmeny v zákonoch týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov a štrajkov.



Mnohí učitelia podporujúci študentov boli celé mesiace bez platu pre nejednoznačné zákony, ktoré umožňujú ich zamestnávateľom zastaviť im vyplácanie miezd, aj keď neštrajkujú. „Chránia úrady, nie pracovníkov. Tieto zákony sa musia zmeniť,“ tvrdia študenti o súčasnej legislatíve.



Predseda odborového zväzu Sloga (Jednota) Željko Veselinovič v stredu pre AFP uviedol, že študenti odborárov zjednotili. „Počas mojich 20 rokov práce v odboroch sa nikdy nestalo, že by sa päť zväzov spoločne zúčastnilo na proteste – alebo bolo dokonca v jednej miestnosti – a spoločne na niečom pracovalo,“ dodal. V Srbsku je v odboroch organizovaných približne 500.000 z 2,36 milióna pracujúcich, pripomenula AFP.



Protesty v Srbsku sa pôvodne zameriavali na objasnenie príčiny nehody, teraz sú namierené proti prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi a rozsiahlej korupcii v krajine.