TRAGÉDIA V PAKISTANE: Pri zrútení dodávky do rieky zahynulo 16 ľudí

Islamabad 10. júna (TASR) - Šestnásť ľudí, najmä detí, zahynulo v hornatom regióne Kašmír pri nehode dodávky, ktorá sa zrútila do rieky. Uviedli to v pondelok pakistanské úrady, píše TASR s odvolaním na správu agentúry AP.



K nehode došlo v nedeľu v údolí Neelam, informoval pakistanský úrad pre riadenie katastrof. Dodal, že medzi obeťami je deväť detí a štyri ženy. Zranenia utrpeli štyria ľudia, ktorým sa podarilo z dodávky vyskočiť pred pádom do rieky.



Miestne úrady uviedli, že potápačom sa zatiaľ podarilo nájsť šesť mŕtvych tiel, po ďalších pátrajú. Podľa polície neexistuje šanca na nájdenie preživších.



Hornatý región Kašmír je rozdelený medzi Indiu a Pakistan od roku 1947, keď vyhlásili nezávislosť po odchode britskej koloniálnej správy. Obe krajiny spravujú osobitné časti tohto regiónu, no nárokujú si ho ako celok.



Dopravné nehody sú v Pakistane časté v dôsledku zlej cestnej infraštruktúry a nedodržiavania dopravných a bezpečnostných predpisov.