Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 10. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

ÚTOK V ŠKOLE: Spolužiačku bodol kuchynským nožom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Rennes 10. apríla (TASR) - Žiak v obci Ancenis v západnom Francúzsku v piatok kvôli „osobnému sporu“ bodol 15-ročnú spolužiačku kuchynským nožom a vážne ju zranil, uviedli miestne úrady. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Učitelia v škole útočníka izolovali až do zadržania políciou, uviedol úrad regionálneho prefekta. Bližšie podrobnosti o stave obete neposkytol.

Podľa AFP mladík bodol dievča na školskom schodisku a vážne ho zranil na bruchu. Polícia školu počas svojho zásahu uzavrela. Podľa zdroja blízkeho prípadu bolo približne 700 žiakov zatvorených v triedach a 150 v telocvični.

V posledných mesiacoch Francúzskom otriaslo niekoľko útokov nožom v školách.
Neprehliadnite

