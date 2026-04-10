< sekcia Zahraničie
ÚTOK V ŠKOLE: Spolužiačku bodol kuchynským nožom
Učitelia v škole útočníka izolovali až do zadržania políciou, uviedol úrad regionálneho prefekta.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Rennes 10. apríla (TASR) - Žiak v obci Ancenis v západnom Francúzsku v piatok kvôli „osobnému sporu“ bodol 15-ročnú spolužiačku kuchynským nožom a vážne ju zranil, uviedli miestne úrady. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Učitelia v škole útočníka izolovali až do zadržania políciou, uviedol úrad regionálneho prefekta. Bližšie podrobnosti o stave obete neposkytol.
Podľa AFP mladík bodol dievča na školskom schodisku a vážne ho zranil na bruchu. Polícia školu počas svojho zásahu uzavrela. Podľa zdroja blízkeho prípadu bolo približne 700 žiakov zatvorených v triedach a 150 v telocvični.
V posledných mesiacoch Francúzskom otriaslo niekoľko útokov nožom v školách.
