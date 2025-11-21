< sekcia Zahraničie
Tragédia v Španielsku: V uhoľnej bani zomrel baník, dvaja sú nezvestní
Autor TASR
Madrid 21. novembra (TASR) - Nehoda v bani na ťažbu uhlia v španielskom regióne Astúria si v piatok vyžiadala život jedného baníka a ďalších dvoch uväznila pod zemou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Záchranné služby vo vyhlásení uviedli, že boli upozornené na „prepagd zeme“ v oblasti usadlosti Vega de Rengos približne 1,5 kilometra od vchodu do bane. „Sú tam traja baníci, s ktorými sa nedarí nadviazať kontakt,“ uviedli záchranári.
O niekoľko minút neskôr na sociálnej sieti X oznámili, že „našli telo bez známok života jedného z baníkov zastihnutých dnešnou popoludňajšou nehodou“. „Neviete si predstaviť bolesť a zúfalstvo, ktoré cítim,“ napísal na sociálnych sieťach premiér Astúrie Adrián Barbón. Nehoda sa stala v bani na antracit spoločnosti TYC Narcea Special Research.
Pri výbuchu v uhoľnej bani v Astúrii v marci tohto roka zahynulo päť ľudí a štyria ďalší utrpeli zranenia. Región je v Španielsku významná banícka oblasť s veľkými zásobami uhlia.
