TRAGÉDIA V TATRÁCH: Turista zomrel na zlyhanie srdca

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Krátko po 13.00 h dostala centrála hlásenie o náhlom zlyhaní krvného obehu u muža nad Boczanom.

Autor TASR
Zakopané 10. septembra (TASR) - V poľských Vysokých Tatrách vo štvrtok zomrel turista, ktorý po trase cez Boczan smeroval na Halu Gasienicowu. O prípade informoval portál Tatromaniak a poľská Horská záchranná služba TOPR, informuje varšavský spravodajca TASR.

Krátko po 13.00 h dostala centrála hlásenie o náhlom zlyhaní krvného obehu u muža nad Boczanom. Turisti v jeho blízkosti, medzi nimi aj zdravotná sestra, okamžite začali s resuscitáciou. Na miesto dorazil vrtuľník a neskôr aj štvorkolka s horskými záchranármi.

Ich zásah trval takmer hodinu, muža napojili na respirátor a na zariadenie na masáž hrudníka. Letecky ho previezli do nemocnice v Zakopanom, kde napriek úsiliu lekárov zomrel.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
