TRAGÉDIA V THAJSKU: Pri havárii dodávky zhorelo 11 ľudí vrátane 2 detí

Bangkok 23. januára (TASR) - Jedenásť ľudí vrátane dvoch detí zhorelo v osobnej dodávke pri havárii v strednej časti Thajska počas sviatku lunárneho nového roka. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Dodávka s 12 ľuďmi smerovala zo severovýchodnej provincie Amnat Charoen do hlavného mesta Bangkok a v sobotu večer zišla z cesty, spresnila polícia.



Jeden z cestujúcich sa dokázal z vozidla dostať von cez okienko, ostatní cestujúci v aute zhoreli v plameňoch, uviedla polícia pre AFP.



Zachráneným je 20-ročný študent Thanachit Kingkaew. Ten povedal, že spal, keď ho prebudil krik a náraz. "Pamätám si až to, že vozidlo bolo obrátené na streche. Nevidel som, čo presne sa stalo. Po havárii sa odzadu rozhoreli plamene a pohltili celú dodávku. Začal som kopať do okienok a podarilo sa mi cez malý otvor vytiahnuť von. Čoskoro nato dodávka vybuchla," opísal študent.



Dobrovoľník z miestnej záchrannej skupiny povedal, že dodávka vybuchla len necelých 30 sekúnd po tom, čo ju pohltili plamene. S hasiacim prístrojom, ktorý mal pri sebe, nemohol veľa urobiť.



Dodávka využívala ako palivo aj stlačený plyn, ale podľa prvých správ nezistili zo zásobníka plynu žiaden únik. Podľa polície požiar zrejme spôsobilo palivo a príčinu, prečo vozidlo zišlo z cesty, vyšetrujú.



Dopravné nehody sú v Thajsku pomerne časté. Kráľovstvo je známe nízkou bezpečnosťou na cestách, predovšetkým počas rušných verejných sviatkov.