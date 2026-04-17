TRAGÉDIA V TOVÁRNI: V odpadovej nádrži našli troch mŕtvych

Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 17. apríla (TASR) - Pri nehode v továrni na spracovanie kože a kožušín v nemeckom meste Runkel zahynuli traja ľudia, oznámili vo štvrtok miestne úrady. Na mieste nasadili približne 150 záchranárov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Ďalšie dve osoby utrpeli ťažké zranenia a previezli ich do nemocnice, uviedlo ministerstvo vnútra spolkovej krajiny Hesensko. Ich stav je kritický, uviedol pre DPA hovorca miestnej záchrannej služby.

Obete našli v odpadovej nádrži, uviedol hovorca s tým, že stále nie je jasné, ktoré chemikálie v nádrži zapríčinili smrť. V súčasnosti sa však podľa ministerstva nevylučuje otrava oxidom uhličitým (CO2).

Keďže v danom zariadení sa pri práci používajú rôzne chemikálie, záchranári, ktorí prišli do priameho kontaktu s obeťami, prechádzajú dekontamináciou a preventívne ich vyšetrí lekár.

Podľa záchranných zložiek incident nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre verejnosť.
