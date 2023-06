TRAGÉDIA V UGANDE: Najmenej 25 ľudí prišlo o život pri útoku na školu

Kampala 17. júna (TASR) - Najmenej 25 ľudí prišlo o život v noci na sobotu pri teroristickom útoku povstaleckej skupiny na školu v západnej časti Ugandy. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na ugandskú políciu.



Hovorca polície Fred Enanga na sociálnej sieti uviedol, že polícia zasahovala pri útoku milícií Spojené demokratické sily (ADF) na škole, ktorá sa nachádza približne dva kilometre od hraníc s Konžskou demokratickou republikou (KDR).



Polícia podľa Enangových slov doteraz v škole našla 25 tiel obetí, ktoré boli prevezené do nemocnice. Ďalších osem osôb je v nemocnici so zraneniami a ich stav je vážny. Ugandské obranné sily UPDF a polícia po útočníkoch pátrajú.



ADF je pôvodne ugandská povstalecká skupina, ktorá má hlavné sídlo v KDR. Je obviňovaná zo zabitia tisícok civilistov. Džihádistická skupina Islamský štát (IS) prezentuje ADF ako svoju regionálnu pobočku.



ADF už dlho stojí proti vláde ugandského prezidenta Yoweriho Museveniho, ktorý je pri moci od roku 1986, pripomenula agentúra AP.