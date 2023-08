TRAGÉDIA V ZÁBAVNOM PARKU: Mladík neprežil pád z horskej dráhy

Montpellier 6. augusta (TASR) - Sedemnásťročný mladík zomrel po tom, čo vypadol z horskej dráhy v zábavnom parku vo francúzskom letovisku Cap d'Agde. Pri incidente utrpela zranenia aj 19-ročná žena. V nedeľu to uviedli miestne úrady. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Miestna prokuratúra vyhlásila, že mladík aj 19-ročná žena z atrakcie s názvom Adrenaline padali približne 60 metrov, pričom počas pádu narážali do rôznych objektov. Mladík zraneniam podľahol, žena bola v kritickom stave prevezená do nemocnice v meste Montpellier.



Vyšetrovatelia v súvislosti s incidentom vypočuli štyri osoby vrátane manažéra zábavného parku. Lunapark bol v nedeľu ráno zatvorený a polícia zaistila aj okolie atrakcie, odkiaľ mladík a žena vypadli.



Starosta Cap d'Agde Gilles d'Ettore vyhlásil, že noc zo soboty na nedeľu bola mimoriadne veterná, čo sa v danej lokalite stáva len málokedy. Naznačoval tak, že k nehode mohlo prispieť i nepriaznivé počasie. Poznamenal tiež, že neexistuje žiadna miestna vyhláška, podľa ktorej by sa musela prevádzka atrakcií v zábavnom parku za veterného počasia pozastaviť.