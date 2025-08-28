< sekcia Zahraničie
TRAGÉDIA vo švajčiarskych horách: Zahynul tam horolezec
Druhý horolezec okamžite upovedomil záchranárov, ktorí prileteli vrtuľníkom, podľa polície však na mieste museli už len skonštatovať mužovu smrť.
Autor TASR
Ženeva 28. augusta (TASR) - Pri páde počas zostupu zo švajčiarskej hory Matterhorn zahynul 58-ročný juhokórejský horolezec, informovali v stredu miestne úrady, píše TASR podľa agentúry DPA.
Nehoda sa podľa vyhlásenia polície stala už v nedeľu, keď Juhokórejčan zostupoval spolu s ďalším horolezcom po trase Hörnligrat na severovýchodnej strane hory, a to vo výške približne 4000 metrov. Príčina pádu Juhokórejčana sa dosiaľ vyšetruje.
Matterhorn je považovaný za jeden z najnebezpečnejších vrchov na svete, respektíve patrí medzi tie, ktoré si vyžiadali najviac obetí na životoch. Od prvého známeho výstupu naň z roku 1865 zahynuli pri pokuse o jeho zdolanie stovky ľudí.
