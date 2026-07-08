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TRAGÉDIA: Zosuv pôdy v Číne si vyžiadal najmenej 21 obetí

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Na tejto fotografii, ktorú zverejnila tlačová agentúra Sinchua, evakuujú záchranári obyvateľov uviaznutých v dôsledku tropickej búrky Maysak v meste Čchin-čou v autonómnej oblasti Kuang-si-Čuang na juhu Číny, snímka vznikla v utorok 7. júla 2026. Foto: TASR/AP

K zosuvu pôdy došlo podľa štátnej agentúry Sin-chua v utorok okolo 06.56 h ráno miestneho času (00.56 h SELČ).

Autor TASR
Peking 8. júla (TASR) - Zosuv pôdy v severozápadnej čínskej provincii Kan-su si doteraz vyžiadal najmenej 21 mŕtvych, keď v utorok zavalil 33 ľudí, informovali v stredu štátne médiá. TASR správu prevzala od agentúry AFP.

K zosuvu pôdy došlo podľa štátnej agentúry Sin-chua v utorok okolo 06.56 h ráno miestneho času (00.56 h SELČ). Úrady na riešenie následkov katastrofy vyčlenili 30 miliónov juanov (približne 3,87 milióna eur).

Prírodné katastrofy sú v Číne bežné najmä v lete, keď viaceré regióny zažívajú intenzívne dažde, zatiaľ čo iné sužujú extrémne horúčavy. Utorkový zosuv pôdy sa stal v rovnaký deň, ako počas intenzívnych búrok a dažďov v južnej a strednej Číne zomrelo približne 17 ľudí a stovky ďalších je zranených.

Desaťtisíce ľudí boli evakuované v juhočínskej provincii Kuang-si po rozsiahlych záplavách a silný prúd vody pretrhol hrádzu jednej z priehrad, uviedla štátna televízia CCTV.
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