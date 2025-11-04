Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 4. november 2025Meniny má Karol
< sekcia Zahraničie

TRAGÉDIA:Robotník, ktorého vytiahli spod trosiek zrútenej veže, zomrel

.
Foto z miesta tragédie. Foto: TASR/AP

Muž, ktorý sa v čase incidentu podieľal na renovácii veže Torre dei Conti, bol počas záchrannej operácie pri vedomí, hospitalizovali ho však už v kritickom stave, spresnili úrady.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Rím 4. novembra (TASR) - Robotník, ktorého v pondelok po niekoľkohodinovej záchrannej operácie vyslobodili spod trosiek čiastočne zrútenej stredovekej veže v centre talianskej metropoly Rím, zomrel na následky svojich zranení v nemocnici. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

Muž, ktorý sa v čase incidentu podieľal na renovácii veže Torre dei Conti, bol počas záchrannej operácie pri vedomí, hospitalizovali ho však už v kritickom stave, spresnili úrady.

Stredoveká veža Torre dei Conti v centre talianskeho hlavného mesta, neďaleko námestia Forum Romanum (Rímske fórum), sa v pondelok čiastočne zrútila v čase prebiehajúcich renovačných prác, na ktorých sa podieľal tím robotníkov. Jeden človek utrpel ťažké a ďalší dvaja ľahšie zranenia, kým spomínaného štvrtého robotníka sa podarilo spod trosiek vytiahnuť až vo večerných hodinách.

Budova nie je v prevádzke od roku 2006, ale podľa rímskych mestských úradov na nej prebiehali práce v rámci štvorročného renovačného projektu, ktorý mal byť ukončený budúci rok.

Veža Torre dei Conti, vysoká 29 metrov, stojí na Via dei Fori Imperiali - širokej ceste vedúcej z Benátskeho námestia (Piazza Venezia) ku Koloseu.

Veža bola postavená v 13. storočí na podnet pápeža Inocenta III. ako sídlo pre jeho rodinu. Poškodilo ju zemetrasenie v roku 1349 a v 17. storočí došlo k jej ďalšiemu zrúteniu.
.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne