Tragédiu počas židovského sviatku bude vyšetrovať štátny audítor

Na archívnej snímke záchranári prevážajú telo obete, ktorá zomrela počas osláv náboženského sviatku Lag BaOmer v piatok 30. apríla 2021. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 3. mája (TASR) - Štátny kontrolný úrad v Izraeli v pondelok oznámil začatie vyšetrovania tragédie z minulého týždňa, keď pri tlačenici počas náboženskej púte na horu Meron zahynulo 45 pútnikov, zväčša ultraortodoxných veriacich. Podľa audítora sa tlačeniciTragédiipovedal šéf kontrolného úradu Matanjahu Englman novinárom, keď im oznamoval začatieokolností paniky a tlačenice počas púte pri príležitosti sviatku Lag ba-omer. Táto púť bola prvým významným masovým podujatím v Izraeli od začiatku pandémie ochorenia COVID-19.Agentúra AFP uviedla, že Englmanov úrad vydal v rokoch 2008 a 2011 správy, v ktorých varoval pred nebezpečenstvom, ktoré hrozí pútnikom na hore Meron, kde sa nachádza hrob rabína Šim'ona bar Jochaja, talmudistu z 2. storočia, ktorému je pripisované autorstvo spisu Zohar (Žiara), najdôležitejšieho diela židovskej mystiky. Lag ba-omer sa zvyčajne slávi na výročie smrti tohto učenca.uvádza sa v správe izraelského audítorského úradu z roku 2008. V neskoršom dokumente sa uvádza, že údržba na mieste púte je obmedzená a početné nelegálne postavené prístavby predstavujú potenciálne ohrozenie ľudí vo vnútri areálu.Predpokladá sa, že k tlačenici a panike v mužskom sektore areálu došlo po tom, ako sa veľa ľudí nakopila v úzkom hrdle priechodu. Niektorí očití svedkovia vinia políciu, že blokovala prístup na rampu, po ktorej sa pútnici mohli dostať do bezpečia.Na problém s bezpečnosťou na hore Meron počas výročných pútí upozorňovali počas víkendu aj bývalí velitelia policajných zložiek, ktorí v minulosti v danej oblasti slúžili alebo boli oboznámení so situáciou.Predseda vlády Benjamin Netanjahu prisľúbil dôkladné prešetrenie tragédie, ale niekoľko politikov vrátane ministra obrany Bennyho Ganca požaduje vytvoriť štátnu vyšetrovaciu komisiu, čo by znamenalo, že prípad sa bude vyšetrovať na najvyššej možnej úrovni.Náčelník polície pre Severný dištrikt Šimon Lavi už počas víkendu uviedol, že je pripravený prijať "zodpovednosť" za tragédiu. Minister verejnej bezpečnosti Amir Ohana, Netanjahuov blízky spojenec, zase vyhlásil, že je ochotný podrobiť sa vyšetrovaniu.povedal Ohana.Medzi 45 obeťami tragédie je najmenej 16 detí a tínedžerov. Táto tragédia je považovaná za jednu zv dejinách Izraela.V pondelok bola v Jeruzaleme pochovaná jedna z posledných obetí, 21-ročná študentka talmudickej školy pôvodom z Argentíny.Pohreby a identifikácia mŕtvych sa začali už pár hodín po tragédii - v piatok, ale na sobotu sa zastavili a obnovili sa opäť v sobotu po západe slnka, keď sa skončil židovský deň odpočinku - šabat.