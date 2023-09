TRAGICKÁ CYKLÓNA: Najmenej 21 osôb prišlo o život

Rio de Janeiro 6. septembra (TASR) - Najmenej 21 ľudí prišlo o život v štáte Río Grande do Sul na juhu Brazílie, ktorý zasiahla tropická cyklóna sprevádzaná silným dažďom a vetrom. Oznámil to v utorok guvernér štátu Eduardo Leite. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na miestne úrady.



Cyklóna zasiahla juh Brazílie ešte v pondelok a spôsobila záplavy a zosuvy pôdy. Stovky ľudí museli opustiť svoje domovy.



Väčšinu úmrtí podľa Leiteho zaznamenali v obci Mucum v strednej časti Río Grande do Sul. Guvernér cyklónu označil za najsmrtiacejšiu katastrofu spojenú s počasím v dejinách štátu.



Wolnei Barreiros z úradu pre koordináciu reakcií na katastrofy uviedol, že smršte zasiahli 54 obcí a ich následky zasiahli viac než 20.000 ľudí. Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva postihnutým osobám vyjadril solidaritu a odhodlanie federálnej vlády pomôcť im.