< sekcia Zahraničie
TRAGICKÁ DOVOLENKA: V Istanbule zomreli 4 členovia rodiny z Hamburgu
Prípad vyvolal obavy medzi návštevníkmi historického centra Istanbulu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Istanbul 18. novembra (TASR) - Štyria členovia nemecko-tureckej rodiny zomreli po tom, čo im prišlo nevoľno počas dovolenky v Tureckom Istanbule. Po matke a dvoch deťoch zomrel napriek úsiliu lekárov v pondelok vo večerných hodinách v istanbulskej nemocnici aj otec rodiny, oznámili tamojšie úrady. TASR informuje podľa správy agentúry DPA a denníka Bild.
Turecká polícia medzitým rozšírila svoje vyšetrovanie o príčiny náhlej nevoľnosti a následných úmrtí členov rodiny. Počiatočné vyšetrovanie poukazovalo na otravu jedlom, pravdepodobne v dôsledku konzumácie pouličného občerstvenia v Istanbule.
Matka a jej dve deti vo veku tri a šesť rokov zomreli ešte minulý týždeň v stredu. V prípade rodiny išlo o nemeckých občanov tureckého pôvodu žijúcich v Hamburgu. Do Istanbulu pricestovali na dovolenku len niekoľko dní pred úmrtiami, spresňuje DPA.
Okrem podozrenia na otravu jedlom vyšetruje polícia aj možné vystavenie chemickým látkam vrátane pesticídov, ktoré boli údajne použité na dezinfekciu hotela, kde bola rodina ubytovaná. Hotel sa nachádza v istanbulskej štvrti Fatih a dočasne bol evakuovaný, závery vyšetrovania však doposiaľ zverejnené neboli.
Polícia v pondelok zadržala štyroch podozrivých - predajcov sladkostí, plnených mušlí a tradičného jedla zvaného kokorec, ako aj majiteľa jednej kaviarne - pre podozrenia zo zabitia z nedbalosti, uviedla štátna tlačová agentúra Anadolu. Rodina konzumovala od týchto predajcov jedlo, dodáva DPA.
Testy niektorých vzoriek odobratých z potravín ukázali, že sú bezpečné na konzumáciu, hoci vzorky boli odobraté niekoľko dní po tom, čo rodina ochorela, uviedla prokuratúra.
Doteraz bolo zadržaných celkovo 11 ľudí vrátane hotelového personálu a zamestnancov spoločnosti na ničenie škodcov. Toxikologické výsledky zo vzoriek ďalších potravín a správa z pitvy ešte neboli zverejnené.
Turecká tlačová agentúra DHA informovala, že hotelová izba na prízemí bola postriekaná pesticídom proti plošticiam len niekoľko hodín predtým, než sa u rodiny prejavili fatálne príznaky, ktoré sa začali nevoľnosťou a zvracaním. Vyšetrovatelia skúmajú, či sa výpary nemohli dostať do izby rodiny cez ventilačný systém v kúpeľni.
Prípad vyvolal obavy medzi návštevníkmi historického centra Istanbulu. Niektorí turisti pre DPA uviedli, že sú teraz opatrnejší, čo sa týka toho, kde konzumujú jedlo. Kontroly bezpečnosti potravín sa v Turecku podľa odborníkov síce vykonávajú, ale v turistami navštevovaných oblastiach sú často nedostatočné.
Turecká polícia medzitým rozšírila svoje vyšetrovanie o príčiny náhlej nevoľnosti a následných úmrtí členov rodiny. Počiatočné vyšetrovanie poukazovalo na otravu jedlom, pravdepodobne v dôsledku konzumácie pouličného občerstvenia v Istanbule.
Matka a jej dve deti vo veku tri a šesť rokov zomreli ešte minulý týždeň v stredu. V prípade rodiny išlo o nemeckých občanov tureckého pôvodu žijúcich v Hamburgu. Do Istanbulu pricestovali na dovolenku len niekoľko dní pred úmrtiami, spresňuje DPA.
Okrem podozrenia na otravu jedlom vyšetruje polícia aj možné vystavenie chemickým látkam vrátane pesticídov, ktoré boli údajne použité na dezinfekciu hotela, kde bola rodina ubytovaná. Hotel sa nachádza v istanbulskej štvrti Fatih a dočasne bol evakuovaný, závery vyšetrovania však doposiaľ zverejnené neboli.
Polícia v pondelok zadržala štyroch podozrivých - predajcov sladkostí, plnených mušlí a tradičného jedla zvaného kokorec, ako aj majiteľa jednej kaviarne - pre podozrenia zo zabitia z nedbalosti, uviedla štátna tlačová agentúra Anadolu. Rodina konzumovala od týchto predajcov jedlo, dodáva DPA.
Testy niektorých vzoriek odobratých z potravín ukázali, že sú bezpečné na konzumáciu, hoci vzorky boli odobraté niekoľko dní po tom, čo rodina ochorela, uviedla prokuratúra.
Doteraz bolo zadržaných celkovo 11 ľudí vrátane hotelového personálu a zamestnancov spoločnosti na ničenie škodcov. Toxikologické výsledky zo vzoriek ďalších potravín a správa z pitvy ešte neboli zverejnené.
Turecká tlačová agentúra DHA informovala, že hotelová izba na prízemí bola postriekaná pesticídom proti plošticiam len niekoľko hodín predtým, než sa u rodiny prejavili fatálne príznaky, ktoré sa začali nevoľnosťou a zvracaním. Vyšetrovatelia skúmajú, či sa výpary nemohli dostať do izby rodiny cez ventilačný systém v kúpeľni.
Prípad vyvolal obavy medzi návštevníkmi historického centra Istanbulu. Niektorí turisti pre DPA uviedli, že sú teraz opatrnejší, čo sa týka toho, kde konzumujú jedlo. Kontroly bezpečnosti potravín sa v Turecku podľa odborníkov síce vykonávajú, ale v turistami navštevovaných oblastiach sú často nedostatočné.