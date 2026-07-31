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TRAGICKÁ EXPEDÍCIA: Medzi nezvestnými je aj renomovaný horolezec
Prekonal viaceré rekordy a svetoznámym sa stal, keď medzi aprílom a októbrom 2019 vystúpil na všetkých 14 osemtisícoviek.
Autor TASR
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Islamabád 31. júla (TASR) - Renomovaný nepálsky horolezec Nirmal Purdža je medzi desiatimi osobami, ktoré sú nezvestné po páde lavíny v severnom Pakistane, kde boli na horolezeckej expedícii. Oznámil to tamojší horolezecký klub. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Pakistanský horolezecký klub (ACP) dostal veľmi znepokojujúce správy o lavíne, ktorá zasiahla tím horolezcov na vrchu Broad Peak (8047 m) v pohorí Karakoram,“ uviedol klub vo štvrtok neskoro večer s tým, že s tímom pod Purdžovým vedením sa od incidentu nedá spojiť. „Celý tím je podľa dostupných informácií od pádu lavíny bez akéhokoľvek spojenia,“ dodal.
Klub spresnil, že expedíciu tvorí päť Nepálčanov, Pakistanec, Ománčan, Američan, Číňan a ďalší cudzinec.
Purdža (43), ktorý v minulosti slúžil v britskej brigáde Gurkhov a následne v elitnej jednotke Special Boat Service, sa neskôr začal naplno venovať horolezectvu a sprevádzaniu expedícií.
Prekonal viaceré rekordy a svetoznámym sa stal, keď medzi aprílom a októbrom 2019 vystúpil na všetkých 14 osemtisícoviek za šesť mesiacov a šesť dní, čo bol v tom čase rekord. Jeho pozoruhodný výkon sa stal námetom aj pre populárny dokumentárny film platformy Netflix s názvom „14 vrcholov: Nič nie je nemožné“.
V roku 2021 spolu s tímom deviatich ďalších nepálskych horolezcov zase úspešne absolvoval vôbec prvý zimný výstup na K2.
Purdža tento týždeň na sociálnej sieti X napísal, že je blízko k tomu, aby sa stal prvým človekom, ktorý dvakrát zdolá všetkých 14 najvyšších vrcholov sveta bez použitia prídavného kyslíka. „Broad Peak, neprosím o nič, len o bezpečný výstup a návrat,“ napísal. „Žiadnu horu neberiem ako samozrejmosť. Ani jednu. V momente, keď moja noha opustí základný tábor, idem na 100 percent. Vždy to tak bolo. Vždy to tak bude... Môj cieľ nikdy nebol o mne. Je o tom, čo reprezentujem. Je o tom, aby som VÁM ukázal, že vaše vlastné hory – nech už sú akékoľvek – sa dajú zdolať,“ dodal.
Broad Peak je 12. najvyšší vrch sveta. Nachádza sa v pohorí Karakoram v severnom Pakistane a je považovaný za jednu z najnáročnejších a technicky najťažších osemtisícoviek. Prvýkrát naň v roku 1957 vystúpila rakúska expedícia.
Pakistanský horolezecký klub uviedol, že na podporu pátracej operácie boli vyslané dva armádne vrtuľníky so záchranármi a ďalším špecializovaným vybavením.
„Pakistanský horolezecký klub (ACP) dostal veľmi znepokojujúce správy o lavíne, ktorá zasiahla tím horolezcov na vrchu Broad Peak (8047 m) v pohorí Karakoram,“ uviedol klub vo štvrtok neskoro večer s tým, že s tímom pod Purdžovým vedením sa od incidentu nedá spojiť. „Celý tím je podľa dostupných informácií od pádu lavíny bez akéhokoľvek spojenia,“ dodal.
Klub spresnil, že expedíciu tvorí päť Nepálčanov, Pakistanec, Ománčan, Američan, Číňan a ďalší cudzinec.
Purdža (43), ktorý v minulosti slúžil v britskej brigáde Gurkhov a následne v elitnej jednotke Special Boat Service, sa neskôr začal naplno venovať horolezectvu a sprevádzaniu expedícií.
Prekonal viaceré rekordy a svetoznámym sa stal, keď medzi aprílom a októbrom 2019 vystúpil na všetkých 14 osemtisícoviek za šesť mesiacov a šesť dní, čo bol v tom čase rekord. Jeho pozoruhodný výkon sa stal námetom aj pre populárny dokumentárny film platformy Netflix s názvom „14 vrcholov: Nič nie je nemožné“.
V roku 2021 spolu s tímom deviatich ďalších nepálskych horolezcov zase úspešne absolvoval vôbec prvý zimný výstup na K2.
Purdža tento týždeň na sociálnej sieti X napísal, že je blízko k tomu, aby sa stal prvým človekom, ktorý dvakrát zdolá všetkých 14 najvyšších vrcholov sveta bez použitia prídavného kyslíka. „Broad Peak, neprosím o nič, len o bezpečný výstup a návrat,“ napísal. „Žiadnu horu neberiem ako samozrejmosť. Ani jednu. V momente, keď moja noha opustí základný tábor, idem na 100 percent. Vždy to tak bolo. Vždy to tak bude... Môj cieľ nikdy nebol o mne. Je o tom, čo reprezentujem. Je o tom, aby som VÁM ukázal, že vaše vlastné hory – nech už sú akékoľvek – sa dajú zdolať,“ dodal.
Broad Peak je 12. najvyšší vrch sveta. Nachádza sa v pohorí Karakoram v severnom Pakistane a je považovaný za jednu z najnáročnejších a technicky najťažších osemtisícoviek. Prvýkrát naň v roku 1957 vystúpila rakúska expedícia.
Pakistanský horolezecký klub uviedol, že na podporu pátracej operácie boli vyslané dva armádne vrtuľníky so záchranármi a ďalším špecializovaným vybavením.