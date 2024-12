TRAGICKÁ HAVÁRIA AUTOBUSU: Na juhovýchode Brazílie zahynulo 38 ľudí

Sao Paolo 22. decembra (TASR) – Najmenej 38 ľudí zahynulo pri havárii autobusu, ku ktorej došlo v sobotu na juhovýchode Brazílie, uviedli miestne úrady. Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva nehodu označil za "strašnú tragédiu". TASR informuje na základe správy agentúry AFP zverejnenej v noci na nedeľu.



Polícia potvrdila 38 obetí, deväť osôb bolo hospitalizovaných.



Nehoda autobusu sa odohrala v štáte Minas Gerais na juhu Brazílie. Autobus smeroval zo Sao Paola do mesta Vitoria da Conquista v štáte Bahia na severovýchode Brazílie.



Federálna diaľničná polícia (PRF) pre agentúru AFP uviedla, že ide o najhoršiu dopravnú nehodu od roku 2007.



Podľa predbežných informácií sa z nákladného auta idúceho v protismere "zrejme" uvoľnil kus žuly a zasiahol autobus, uvádza vyhlásenie PRF. Autobus začal po náraze horieť.



Do autobusu zozadu narazilo ďalšie vozidlo, jeho posádka však prežila.



Hasiči spočiatku informovali, že autobus dostal okolo 4.00 hod. defekt, vodič nad vozidlom stratil kontrolu a narazil do nákladného auta, uviedla PRF.



Vodič nákladného auta z miesta nehody ušiel, informovali hasiči.



Počet obetí počas dňa postupne stúpal. Hovorkyňa miestnych hasičov pre AFP uviedla, že " stav ostatkov zatiaľ neumožňuje uviesť presný počet". Medzi obeťami bol vodič autobusu a najmenej jedno dieťa.



Niektoré z obetí boli podľa hasičov zasahujúcich na mieste uväznené vo vraku a bolo nutné ich z vozidla vyslobodiť.



Poručík Alonso Vieira Junior z hasičskej posádky v Minas Gerais vo videu zverejnenom v sobotu uviedol, že na odpratanie vraku autobusu bude potrebný žeriav.



Brazílsky prezident prostredníctvom sociálnych sietí uviedol, že sa modlí "za rýchle zotavenie tejto strašnej tragédie". Rodinám obetí vyjadril hlbokú sústrasť.