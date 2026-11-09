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Tragická havária autobusu si vyžiadala 2 obete, 33 ďalších sa zranilo
Po prevrátení autobusu zomreli dve ženy.
Autor TASR
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Záhreb 9. novembra (TASR) - Vodič autobusu so srbským evidenčným číslom spôsobil v nedeľu ráno na diaľnici A3 pri chorvátskom meste Ivanič Grad dopravnú nehodu. Po prevrátení autobusu zomreli dve ženy a 33 ďalších sa zranilo, píše TASR na základe správy agentúry HINA.
Podľa vyšetrovania prokuratúry v meste Velika Gorica s autobusom prešiel do odstavného pruhu, kde narazil do zvodidiel. Vozidlo následne zišlo z diaľnice a prevrátilo sa.
Jedna občianka Čiernej Hory narodená v roku 2009 a jedna Chorvátka zomreli na mieste. Prokuratúra nariadila ich pitvu. Šesť cestujúcich utrpelo vážne a 27 pasažierov ľahké zranenia. Na ošetrenie ich previezli do nemocnice v Záhrebe, odkiaľ dve osoby medzičasom už prepustili.
Podľa vyšetrovania prokuratúry v meste Velika Gorica s autobusom prešiel do odstavného pruhu, kde narazil do zvodidiel. Vozidlo následne zišlo z diaľnice a prevrátilo sa.
Jedna občianka Čiernej Hory narodená v roku 2009 a jedna Chorvátka zomreli na mieste. Prokuratúra nariadila ich pitvu. Šesť cestujúcich utrpelo vážne a 27 pasažierov ľahké zranenia. Na ošetrenie ich previezli do nemocnice v Záhrebe, odkiaľ dve osoby medzičasom už prepustili.