SMRTEĽNÉ LAVÍNY: Zabili dvoch lyžiarov, počet obetí sezóny rastie
Informácie o ich úmrtiach nasledujú po tom, ako v sobotu lavína zabila dvoch lyžiarov mimo zjazdovky neďaleko Saint-Véran - najvyššie položenej dediny vo francúzskych Alpách.
Autor TASR
Dijon 10. februára (TASR) - V dôsledku lavín v pondelok vo francúzskych Alpách zahynuli ďalší dvaja lyžiari, uviedli tamojšie úrady. Najnovšie správy prichádzajú po tom, čo si počas víkendu iná lavína vyžiadala životy dvoch lyžiarov mimo zjazdovky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Tridsaťosemročný muž zahynul v obci Sainte-Agns neďaleko mesta Grenoble, uviedla miestna polícia. Lyžiar, s ktorým bol, vyviazol bez zranení.
Ďalší muž vo veku okolo 30 rokov sa stal obeťou veľkej lavíny pri lyžovaní mimo zjazdovky v blízkosti dediny Montgenvre, uviedla pre agentúru AFP prokurátorka Marion Lozac'hmeurová z mesta Gap. Dodala, že ďalšia osoba, ktorá bola s obeťou, vyviazla bez zranení.
Informácie o ich úmrtiach nasledujú po tom, ako v sobotu lavína zabila dvoch lyžiarov mimo zjazdovky neďaleko Saint-Véran - najvyššie položenej dediny vo francúzskych Alpách. Obete boli súčasťou štvorčlennej skupiny lyžiarov bez sprievodcu. Lavína sa spustila po severnej strane horského vrcholu Tte de Longet.
Lavíny si v tejto zimnej sezóne vo francúzskych, švajčiarskych a rakúskych Alpách vyžiadali životy už viac ako 20 lyžiarov.
