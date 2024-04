TRAGICKÁ LYŽOVAČKA: V Rakúsku pri zrážke zahynul český občan

Viedeň 30. apríla (TASR) - Český občan zahynul v pondelok popoludní pri zrážke počas lyžovačky v stredisku Kitzsteinhorn pri Kaprune. Informovala o tom agentúra APA s odvolaním sa na miestnu políciu, píše TASR.



Podľa polície sa 66-ročný Čech z dosiaľ neobjasnených príčin zrazil na svahu s 53-ročným Holanďanom. Napriek okamžitej prvej pomoci privolaný lekár záchrannej služby konštatoval smrť českého občana. Prokuratúra v Salzburgu nariadila pitvu jeho tela. Holanďan bol s bližšie nešpecifikovanými zraneniami prevezený do nemocnice v meste Zell am See.