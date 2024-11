Tragická nedeľa v talianskych Alpách: Zahynuli štyria turisti

Rím 4. novembra (TASR) — Štyria turisti zahynuli v nedeľu pri nehodách v talianskych Alpách. Traja muži a jedna žena zomreli po pádoch v regiónoch Benátsko, Trentino a Piemont. Ďalších 13 ľudí previezli na ošetrenie do nemocnice so zraneniami, uviedla v pondelok agentúra APA s odvolaním sa na horskú službu.



Dvaja horolezci prišli o život pri dvoch nehodách, ku ktorým došlo v priebehu jednej hodiny v Dolomitoch. Najprv bol hlásený smrteľný pád muža v údolí Val di Zoldo, krátko nato zomrela žena pri zlaňovaní neďaleko obce Auronzo.



Treťou obeťou bol 26-ročný turista z Nogary v provincii Verona, ktorý zomrel pri páde na ferrate Val del Re nachádzajúcej sa v Trentine nad obcou Mezzolombardo. Mladík v prvej časti ferraty stratil rovnováhu a spadol z výšky asi 30 metrov do koryta rieky.



Štvrtou obeťou je 52-ročný turista, ktorý zahynul v údolí Susa severne od Turína po viac ako 400-metrovom páde v masíve hory Rocciamelone v nadmorskej výške okolo 3500 metrov. Záchranárov privolali turisti, ktorí boli svedkami nehody.