TRAGICKÁ NEHODA: Auto sa zrútilo do rokliny, hlásia najmenej 12 obetí

Mexiko 24. marca (TASR) - Najmenej 12 ľudí zahynulo pri nedeľnej nehode pick-upu, ktorý sa na severe Mexika zrútil do rokliny. Ďalšie štyri osoby utrpeli zranenia. Po nehode vypukol na mieste lesný požiar, ktorý sa však zakrátko podarilo uhasiť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



K nehode došlo v hornatej oblasti v štáte Nuevo León. Jedenásť osôb zahynulo priamo na mieste a jedna ďalšia maloletá podľahla zraneniam po prevoze do nemocnice. Štyroch ďalších ľudí hospitalizovali so zraneniami, ktoré utrpeli po páde zo 120-metrovej výšky.



Podľa miestnych úradov nehodu zrejme zapríčinila tzv. mechanická porucha. Na ceste totiž nezostali žiadne stopy, ktoré by naznačovali, že vozidlo brzdilo. Pád pick-upu na mieste vyvolal lesný požiar, ktorý bol neskôr uhasený.



Počet dopravných nehôd v Mexiku za posledné roky narástol. Obvykle ide o nehody kamiónov, ktorých hlavnými príčinami je zlý stav vozidiel, bezohľadná jazda či únava vodičov.



K jednej z dosiaľ najtragickejších nehôd v tomto roku došlo 8. februára v štáte Campeche na juhovýchode Mexika. Zrážka kamiónu s autobusom si tam vyžiadala 38 ľudských životov.