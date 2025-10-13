< sekcia Zahraničie
TRAGICKÁ NEHODA: Autobus sa zrútil z násypu, hlásia najmenej 40 obetí
Medzi mŕtvymi bolo aj 10-mesačné dievčatko. Ďalších 38 ľudí bolo hospitalizovaných a záchranári hľadajú ďalšie obete.
Autor TASR
Johannesburg 13. októbra (TASR) - Najmenej 40 ľudí zahynulo v Juhoafrickej republike (JAR) po tom, čo sa autobus smerujúci do Zimbabwe zrútil z násypu. V pondelok to oznámila ministerka dopravy v provincii Limpopo Violet Mathyeová, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Autobus smerujúci do Zimbabwe havaroval v nedeľu asi 90 kilometrov od hraníc po tom, ako vodič zrejme stratil kontrolu nad vozidlom, uviedla Mathyeová. Nehodu podľa nej mohla spôsobiť únava vodiča alebo mechanická porucha.
„Stále pracujú na mieste nehody, ale doteraz bolo potvrdených 40 tiel,“ potvrdila ministerka pre televíznu stanicu Newzroom Afrika. Medzi mŕtvymi bola podľa nej aj 10-mesačné dievčatko. Ďalších 38 ľudí bolo hospitalizovaných a záchranári hľadajú ďalšie obete, dodala pre televíziu eNCA.
Autobus vyrážal z prístavného mesta Gqeberha na samom cípe JAR. Medzi cestujúcimi boli aj občania Malawi a Zimbabwe, ktorí v krajine pracovali.
Juhoafrická republika má sofistikovanú a frekventovanú cestnú sieť s vysokou mierou úmrtí, čo úrady pripisujú najmä rýchlej jazde, bezohľadnému šoférovaniu a vozidlám nespôsobilým na prevádzku, vysvetľuje AFP.
