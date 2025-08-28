< sekcia Zahraničie
TRAGICKÁ nehoda autobusu: O život prišlo najmenej 9 ľudí
Zranené osoby boli prevezené do zdravotníckych centier.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Quito 28. augusta (TASR) - Najmenej deväť ľudí zahynulo a niekoľko ďalších utrpelo zranenia po tom, čo sa v stredu v oblasti pohoria Andy v južnej časti Ekvádoru zrútil do rokliny autobus. Informovala o tom tamojšia záchranná služba, píše TASR podľa agentúry AFP.
„Potvrdená bola smrť deviatich ľudí. Ministerstvo zdravotníctva overuje oficiálny počet zranených,“ oznámila záchranná služba bez uvedenia počtu cestujúcich.
Zranené osoby boli prevezené do zdravotníckych centier v mestách Riobamba a Colta.
AFP pripomína, že dopravné nehody sú jednou z najčastejších príčin úmrtí v Ekvádore. Medzi januárom a májom 2025 zomrelo v ich dôsledku viac než 565 ľudí. Podľa oficiálnych údajov zahynulo vlani pri dopravných nehodách približne 2300 osôb.
„Potvrdená bola smrť deviatich ľudí. Ministerstvo zdravotníctva overuje oficiálny počet zranených,“ oznámila záchranná služba bez uvedenia počtu cestujúcich.
Zranené osoby boli prevezené do zdravotníckych centier v mestách Riobamba a Colta.
AFP pripomína, že dopravné nehody sú jednou z najčastejších príčin úmrtí v Ekvádore. Medzi januárom a májom 2025 zomrelo v ich dôsledku viac než 565 ľudí. Podľa oficiálnych údajov zahynulo vlani pri dopravných nehodách približne 2300 osôb.