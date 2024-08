TRAGICKÁ NEHODA AUTOBUSU PRI ANKARE:Vyžiadala si najmenej desať obetí

Ankara 9. augusta (TASR) - Životy desiatich cestujúcich si v piatok vyžiadala nehoda autobusu v Turecku, ktorý zišiel z diaľnice a narazil do piliera cestného nadjazdu. Ďalších najmenej 25 ľudí utrpelo zranenia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AP.



K nehode došlo o 5.00 h miestneho času (04.00 h SELČ) neďaleko mesta Polatli, ležiaceho približne 80 kilometrov západne od hlavného mesta Ankara, uviedol guvernér tamojšej provincie Vasip Sahin. Autobus smeroval z mesta Izmir na západe Turecka do mesta Agri na východe krajiny.



Príčiny nehody sú nateraz neznáme, podľa Sahina však predbežné informácie naznačujú, že šofér zrejme zaspal, keďže nič nenasvedčuje tomu, že by sa pokúsil zabrzdiť. Vo veci bolo začaté vyšetrovanie, úrady tiež uzavreli diaľnicu v jednom smere.



Bezprostredne neboli známe žiadne informácie ani o stave zranených cestujúcich, ktorých previezli do nemocníc v Polatli a Ankare, uviedla AP.